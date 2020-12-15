Коллегия выборщиков подтвердила победу демократа Джо Байдена на президентских выборах.

Об этом во вторник, 15 декабря, сообщает Deutsche Welle.

Как известно, в США выборы проходят при посредничестве коллегии выборщиков, которая формально избирает президента. Для победы нужно 270 голосов коллегии.

Сообщается, что Джо Байден получил 306 из 538 голосов. Его соперник, республиканец Дональд Трамп получил 232 голоса. Результат должен утвердить Конгресс США: 6 января состоится заседание Сената и Палаты представителей, где будет объявлены итоги подсчета голосов. 20 января должна состояться инаугурация.

Издание отмечает, что Джо Байдена поддержал 81 миллион американцев — примерно на 7 миллионов больше, чем Дональда Трампа. Джо Байден получил 51,3% голосов, а Дональд Трамп — 46,8%.

Ранее результаты подсчета огласил Джо Байден. Он назвал итоги голосования коллегии выборщиков в США «ясной победой», одержанной им над нынешним американским лидером Дональдом Трампом.