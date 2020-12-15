Джо Байден назвал итоги голосования коллегии выборщиков в США «ясной победой», одержанной им над нынешним американским лидером Дональдом Трампом. По предварительным данным, Байден набрал 306 голосов выборщиков.

Об этом сообщает CNN.

Политик напомнил, что 306 голосов получили Дональд Трамп и нынешний вице-президент США Майкл Пенс, когда победили в 2016 году. Тогда Трамп назвал итоги голосования коллегии выборщиков внушительной победой.

— По его собственным меркам, эти цифры представляли собой ясную победу тогда, и я со всем уважением предлагаю считать их таковыми и сейчас, — заявил Джо Байден.

Джо Байден осудил попытки пока еще действующего президента Дональда Трампа оспорить итоги выборов, подчеркнув, что «в Америке не политики получают власть, ею наделяет народ». В его речи традиционное «США — светоч демократии» заменено на «пламя демократии».

Ранее сообщалось, что бывший вице-президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден получил голоса выборщиков во всех спорных штатах.