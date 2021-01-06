В селе Широкое Скадовского района Херсонской области отец дал ребенку зажженную петарду, пиротехника взорвалась у девочки прямо в руке.

Об этом пишет Типичный Херсон.

По информации издания, ребенок замешкался с броском петарды, поэтому петарда взорвалась у нее прямо в руке. В следствие взрыва на руке ребенка осталась рваная рана.

Правоохранительные органы сообщили, что в медицинское учреждение ребенка доставили своевременно, жизни девочки ничего не угрожает. Несмотря на признание отцом вины, за неосторожное причинение вреда здоровью своего ребенка главе семейства может угрожать уголовная ответственность.

— B paйoннoй бoльницe, кудa дocтaвили дeвoчку, o ee paнeнии cooбщили пpaвooxpaнитeлям. И peaкция нe зaмeдлилa: зa нeocтopoжнoe пpичинeниe тeлecныx пoвpeждeний мaтepиaлы ужe внecли в Eдиный peecтp дocудeбныx paccлeдoвaний, - рассказал зaмecтитeль нaчaльникa Cкaдoвcкoгo oтдeлeния Нaциoнaльнoй пoлиции, кaпитaн Игopь Мopгун.

Ранее НикВести сообщали, что в Донецкой области 16-летний житель села Благодатное нашел взрывоопасный предмет и решил его разобрать. Вследствие этого произошел взрыв.