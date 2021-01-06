6 января в селе Поляница Ивано-Франковской области горел трехэтажный жилой дом коттеджного типа «Салют Буковель». Спасатели эвакуировали 25 туристов.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщается, информация о возгорании поступила спасателям в 3:48. Когда пожарные прибыли по указанному адресу, то увидели, что огонь полностью охватил здание на площади 250 квадратных метров. Существовала также угроза опрокидывания огня на соседние здания. Из помещения вывели на свежий воздух всех лиц, которые проживали в гостинице.

Отмечается, что к тушению пожара были привлечены 24 спасателя и 8 единиц техники. Они ликвидировали огонь в 5:54, а в 7:18 — ликвидировали. Сейчас выясняются все причины и обстоятельства инцидента.

Напомним, в новогоднюю ночь в центре Николаева в результате попадания фейерверка загорелся один из балконов в многоэтажном доме.