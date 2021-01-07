В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека. Об одной женщине было известно ранее.

Об этом пишет CBS.

Помимо женщины еще три человека скончались в медицинских учреждениях.

На данный момент арестовано более 52 человек. Из них 47 – из-за нарушения комендантского часа.

Представители правоохранительных органов заявили, что они также обнаружили две самодельные бомбы: одну в Национальном республиканском комитете, а другую — в Национальном комитете Демократической партии. Недалеко от Капитолия также был найден коктейль Молотова.

Раненная в здании Капитолия женщина, о которой сообщалось ранее, скончалась в больнице.

Как сообщалось, силы специального назначения, Национальная гвардия и полиция зачистили здание Капитолия от протестующих, которые ворвались в здание при утверждении результатов выборов президента США.

Всего было задержано более 20 человек, операцию провели до наступления в Вашингтоне комендантского часа.