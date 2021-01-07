Силы специального назначения, Национальная гвардия и полиция зачистили здание Капитолия от протестующих, которые ворвались в здание при утверждении результатов выборов президента США.

Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на CNN.

Издание отмечает, что сейчас силовики оттесняют сторонников, которые находятся вблизи здания.

Всего было задержано более 20 человек, операцию провели до наступления в Вашингтоне комендантского часа.

Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что Конгресс возобновит совместное заседание сегодня вечером, как только помещения будут «готовы к использованию».

Напомним, ранее Дональд Трамп распорядился отправить военнослужащих Национальной гвардии США в Капитолий, куда прорвались его сторонники, сорвавшие оглашение результатов выборов.

Он также записал видеообращение на фоне беспорядков возле и в здании Конгресса США. Он просит своих сторонников оставить Капитолий.

Избранный президент США Джо Байден обратился к президенту, проигравшему выборы, Дональду Трампу с призывом выступить на телевидении и призвать своих сторонников прекратить штурм Капитолия.