Президент США Дональд Трамп распорядился отправить военнослужащих Национальной гвардии США в Капитолий, куда прорвались его сторонники, сорвавшие оглашение результатов выборов.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани написала Twitter.

По ее словам, Трамп поручил Национальной гвардии и другим «федеральным службам защиты» оказать помощь в реагировании на бунтовщиков у Капитолия США.

— Мы повторяем призыв президента Трампа против насилия и сохранять мир, — написала она.

Напомним, ранее Министерство обороны США отклонило запрос американских законодателей на отправку Национальной гвардии на Капитолийский холм в Вашингтоне, где происходят массовые беспорядки.