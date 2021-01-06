Президент США Дональд Трамп распорядился отправить военнослужащих Национальной гвардии США в Капитолий, куда прорвались его сторонники, сорвавшие оглашение результатов выборов.
Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани написала Twitter.
По ее словам, Трамп поручил Национальной гвардии и другим «федеральным службам защиты» оказать помощь в реагировании на бунтовщиков у Капитолия США.
— Мы повторяем призыв президента Трампа против насилия и сохранять мир, — написала она.
Напомним, ранее Министерство обороны США отклонило запрос американских законодателей на отправку Национальной гвардии на Капитолийский холм в Вашингтоне, где происходят массовые беспорядки.
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Президент США Дональд Трамп распорядился отправить военнослужащих Национальной гвардии США в Капитолий, куда прорвались его сторонники, сорвавшие оглашение результатов выборов.
Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани написала Twitter.
По ее словам, Трамп поручил Национальной гвардии и другим «федеральным службам защиты» оказать помощь в реагировании на бунтовщиков у Капитолия США.
— Мы повторяем призыв президента Трампа против насилия и сохранять мир, — написала она.
Напомним, ранее Министерство обороны США отклонило запрос американских законодателей на отправку Национальной гвардии на Капитолийский холм в Вашингтоне, где происходят массовые беспорядки.