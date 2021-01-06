Министерство обороны США отклонило запрос американских законодателей на отправку Национальной гвардии на Капитолийский холм в Вашингтоне, где происходят массовые беспорядки.

Об этом сообщает издание Washington Post.

Требование прислать Нацгвардию прозвучало от спикера нижней палаты парламента США, демократа Нэнси Пелоси. Однако несмотря на столкновения между сторонниками действующего президента Дональда Трампа и полицией Пентагон ответил отказом.

Напомним, в столице США Вашингтоне проходит масштабная акция протеста сторонников президента Дональда Трампа, которые выступают за пересмотр результатов выборов. Заседание обеих палат Конгресса прервали на фоне протестов. Протестующие ворвались в здание Конгресса. Позже протестующие ворвались в здание Сената.

Спикер Палаты представителей Соединенных Штатов Америки Нэнси Пелоси призвала Национальную гвардию вмешаться в ситуацию с протестом сторонников Дональда Трампа. Она попросила военных очистить здание Капитолия от протестующих.

Двоих участников протеста, которые прорвались в здание Капитолия, ранили.