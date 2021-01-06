Одного из участников протестов в США, которые прорвались в здание Капитолия, ранили в грудь.

Об этом пишет ZN.ua со ссылкой на PBS.

При этом в CNN, ссылаясь на источники, сообщили о том, что пострадавшая находится в критическом состоянии. Однако источники издания не сообщили подробностей об обстоятельствах стрельбы.

Позже, по данным СМИ, ранили еще одну участницу акции протеста.

Как сообщалось, в столице США Вашингтоне проходит масштабная акция протеста сторонников президента Дональда Трампа, которые выступают за пересмотр результатов выборов. Заседание обеих палат Конгресса прервали на фоне протестов. Протестующие ворвались в здание Конгресса. Позже протестующие ворвались в здание Сената.

Спикер Палаты представителей Соединенных Штатов Америки Нэнси Пелоси призвала Национальную гвардию вмешаться в ситуацию с протестом сторонников Дональда Трампа. Она попросила военных очистить здание Капитолия от протестующих.