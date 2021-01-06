Спикер Палаты представителей Соединенных Штатов Америки Нэнси Пелоси призвала Национальную гвардию вмешаться в ситуацию с протестом сторонников Дональда Трампа. Она попросила военных очистить здание Капитолия от протестующих.
Об этом пишет РБК-Украина со сcылкой на издание The Washinghton Post .
Просьбу подали через Управление полиции Капитолия.
Неназванный источник издания рассказал, что войска уже стягивают к Капитолию.
Как сообщалось, в столице США Вашингтоне проходит масштабная акция протеста сторонников президента Дональда Трампа, которые выступают за пересмотр результатов выборов. Заседание обеих палат Конгресса прервали на фоне протестов. Протестующие ворвались в здание Конгресса. Позже протестующие ворвались в здание Сената.
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Спикер Палаты представителей Соединенных Штатов Америки Нэнси Пелоси призвала Национальную гвардию вмешаться в ситуацию с протестом сторонников Дональда Трампа. Она попросила военных очистить здание Капитолия от протестующих.
Об этом пишет РБК-Украина со сcылкой на издание The Washinghton Post .
Просьбу подали через Управление полиции Капитолия.
Неназванный источник издания рассказал, что войска уже стягивают к Капитолию.
Как сообщалось, в столице США Вашингтоне проходит масштабная акция протеста сторонников президента Дональда Трампа, которые выступают за пересмотр результатов выборов. Заседание обеих палат Конгресса прервали на фоне протестов. Протестующие ворвались в здание Конгресса. Позже протестующие ворвались в здание Сената.