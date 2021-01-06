Спикер Палаты представителей Соединенных Штатов Америки Нэнси Пелоси призвала Национальную гвардию вмешаться в ситуацию с протестом сторонников Дональда Трампа. Она попросила военных очистить здание Капитолия от протестующих.

Об этом пишет РБК-Украина со сcылкой на издание The Washinghton Post .

Просьбу подали через Управление полиции Капитолия.

Неназванный источник издания рассказал, что войска уже стягивают к Капитолию.

Как сообщалось, в столице США Вашингтоне проходит масштабная акция протеста сторонников президента Дональда Трампа, которые выступают за пересмотр результатов выборов. Заседание обеих палат Конгресса прервали на фоне протестов. Протестующие ворвались в здание Конгресса. Позже протестующие ворвались в здание Сената.