Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп записал видеообращение на фоне беспорядков возле и в здании Конгресса США. Он просит своих сторонников оставить Капитолий.
Обращение обнародовано в его Тwitter.
January 6, 2021
— Вы должны пойти домой, нам нужен мир, нам нужен закон и порядок, — призвал действующий Дональд Трамп.
В то же время американский президент в очередной раз подчеркнул, что президентские выборы в США были сфальсифицированы.
Ранее Дональд Трамп также распорядился отправить военнослужащих Национальной гвардии США в Капитолий, куда прорвались его сторонники, сорвавшие оглашение результатов выборов.
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Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп записал видеообращение на фоне беспорядков возле и в здании Конгресса США. Он просит своих сторонников оставить Капитолий.
Обращение обнародовано в его Тwitter.
January 6, 2021
— Вы должны пойти домой, нам нужен мир, нам нужен закон и порядок, — призвал действующий Дональд Трамп.
В то же время американский президент в очередной раз подчеркнул, что президентские выборы в США были сфальсифицированы.
Ранее Дональд Трамп также распорядился отправить военнослужащих Национальной гвардии США в Капитолий, куда прорвались его сторонники, сорвавшие оглашение результатов выборов.