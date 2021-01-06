Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп записал видеообращение на фоне беспорядков возле и в здании Конгресса США. Он просит своих сторонников оставить Капитолий.

Обращение обнародовано в его Тwitter.

— Вы должны пойти домой, нам нужен мир, нам нужен закон и порядок, — призвал действующий Дональд Трамп.

В то же время американский президент в очередной раз подчеркнул, что президентские выборы в США были сфальсифицированы.

Ранее Дональд Трамп также распорядился отправить военнослужащих Национальной гвардии США в Капитолий, куда прорвались его сторонники, сорвавшие оглашение результатов выборов.