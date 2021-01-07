Избранный президент США Джо Байден обратился к президенту, проигравшему выборы, Дональду Трампу с призывом выступить на телевидении и призвать своих сторонников прекратить штурм Капитолия.
Об этом пишет Украинская правда.
В частности, он призвал Трампа «немедленно пойти на национальное телевидение» и «потребовать прекратить эту осаду».
Джо Байден также обратился к протестующим в Капитолии: «Я призываю эту толпу остановиться и уступить дорогу демократии».
— В лучшем случае слова президента могут вдохновить, а в худшем — подстрекать, — добавил он.
Джо Байден отметил также, что люди, которые ворвались в здание, не высказывают мнение общественности, а являются лишь кучкой экстремистов.
— В этот момент наша демократия подвергается беспрецедентному нападению, такого мы еще не видели в наши времена, — сказал Джо Байден.
Как сообщалось, Дональд Трамп записал видеообращение на фоне беспорядков возле и в здании Конгресса США. Он просит своих сторонников оставить Капитолий.
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Избранный президент США Джо Байден обратился к президенту, проигравшему выборы, Дональду Трампу с призывом выступить на телевидении и призвать своих сторонников прекратить штурм Капитолия.
Об этом пишет Украинская правда.
В частности, он призвал Трампа «немедленно пойти на национальное телевидение» и «потребовать прекратить эту осаду».
Джо Байден также обратился к протестующим в Капитолии: «Я призываю эту толпу остановиться и уступить дорогу демократии».
— В лучшем случае слова президента могут вдохновить, а в худшем — подстрекать, — добавил он.
Джо Байден отметил также, что люди, которые ворвались в здание, не высказывают мнение общественности, а являются лишь кучкой экстремистов.
— В этот момент наша демократия подвергается беспрецедентному нападению, такого мы еще не видели в наши времена, — сказал Джо Байден.
Как сообщалось, Дональд Трамп записал видеообращение на фоне беспорядков возле и в здании Конгресса США. Он просит своих сторонников оставить Капитолий.