Пророссийские боевики на Донбассе за минувшие сутки, 6 января, пять раз нарушили режим прекращения огня. Сегодня же с утра соблюдается тишина.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра операции Объединенных сил в Facebook.

Сообщается, что вчера в районе Водяного на Приазовском направлении противник несколько раз открывал огонь из 120-мм минометов, гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета. Также огневая активность была замечена и недалеко от населенного пункта Опытное.

— Здесь противник совершил несколько неприцельных выстрелов в сторону украинских позиций из автоматического станкового гранатомета, а у Гнутово - из стрелкового оружия, - говорится в сообщении.

Украинская сторона уведомила представителей ОБСЕ о нарушениях, военные открывали ответный огонь.

— С начала текущих суток, 7 января, наблюдалась тишина. Нарушений режима прекращения огня не зафиксировано, - отметили в пресс-центре.

Ранее сообщалось, что наемника из Латвии судят за участие в боевых действиях на Донбасе в рядах боевиков.