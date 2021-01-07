Вчера в Первомайске Николаевской области в ДТП погиб 27-летний пассажир мотоцикла МТ-11. Водитель мотоцикла выехал на полосу встречного движения, где врезался в ВАЗ-2115.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Экспертиза установила, что водитель мотоцикла находился в состоянии алкогольного опьянения, сейчас он задержан.

Водители обоих транспортных средств не пострадали.

По данному факту следователи начали уголовное производство по части 2 статьи 286 УК «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть».

Санкция статьи предусматривает наказание до восьми лет лишения свободы.

Напомним, в Николаевской области водитель автомобиля ВАЗ-2102 насмерть сбил мужчину, который шел с велосипедом по проезжей части.