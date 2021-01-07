По состоянию на 10:00 7 января в Николаевской области зарегистрировано 418 новых случаев COVID-19. Умерло всего от последствий COVID-19 - 547, за сутки - 3.

Об этом сообщили в Николаевской областной государственной администрации.

По состоянию на 6 января из всех 33 тысяч 91 (+411) выявленного подтвержденного случая по месту жительства:

Николаев - 22800 (+328)

Первомайск - 1080 (+1)

Южноукраинск - 1111 (+9);

Вознесенск - 860;

Очаков - 507;

Арбузинский район - 333 (+20);

Баштанский район - 497;

Березанский район - 437;

Братский район - 262 (+14)

Березнеговатский район - 213;

Веселиновский район - 315 (+16);

Витовский район - 1183 (+9);

Вознесенский район - 293;

Врадиевский район - 243 (+11);

Еланецкий район - 152 (+4);

Доманевский район - 286;

Казанковский район - 368 (+5);

Кривоозерский район - 250;

Николаевский район - 436 (+1);

Новобугский район - 259;

Новоодесский район - 567;

Очаковский район - 247;

Первомайский район - 428;

Снигиревский район - 382.

Заболевание COVID-19 установлено у 1460 (+23) работников учреждений здравоохранения.

Выздоровели больных за сутки - 79, всего выздоровели – 15 тысяч 52 человека. За последние сутки методом ПЦР обследовано - 1056 человек, методом ИФА - 237.

За минувшие сутки в учреждения здравоохранения области обратилось/выявлено 344 человека с подозрением на COVID-19.

На утро 7 января выявлено еще почти 9000 новых случаев коронавируса в Украине. При этом выздоровели более 11000 человек.