По состоянию на 10:00 7 января в Николаевской области зарегистрировано 418 новых случаев COVID-19. Умерло всего от последствий COVID-19 - 547, за сутки - 3.
Об этом сообщили в Николаевской областной государственной администрации.
По состоянию на 6 января из всех 33 тысяч 91 (+411) выявленного подтвержденного случая по месту жительства:
Заболевание COVID-19 установлено у 1460 (+23) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки - 79, всего выздоровели – 15 тысяч 52 человека. За последние сутки методом ПЦР обследовано - 1056 человек, методом ИФА - 237.
За минувшие сутки в учреждения здравоохранения области обратилось/выявлено 344 человека с подозрением на COVID-19.
На утро 7 января выявлено еще почти 9000 новых случаев коронавируса в Украине. При этом выздоровели более 11000 человек.
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По состоянию на 10:00 7 января в Николаевской области зарегистрировано 418 новых случаев COVID-19. Умерло всего от последствий COVID-19 - 547, за сутки - 3.
Об этом сообщили в Николаевской областной государственной администрации.
По состоянию на 6 января из всех 33 тысяч 91 (+411) выявленного подтвержденного случая по месту жительства:
Заболевание COVID-19 установлено у 1460 (+23) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки - 79, всего выздоровели – 15 тысяч 52 человека. За последние сутки методом ПЦР обследовано - 1056 человек, методом ИФА - 237.
За минувшие сутки в учреждения здравоохранения области обратилось/выявлено 344 человека с подозрением на COVID-19.
На утро 7 января выявлено еще почти 9000 новых случаев коронавируса в Украине. При этом выздоровели более 11000 человек.