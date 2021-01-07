На утро 7 января выявлено еще почти 9000 новых случаев коронавируса в Украине. При этом выздоровели более 11000 человек.

Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Также сообщается, что вчера госпитализировали более 2500 пациентов. Всего за минувшие сутки зафиксировано 148 летальных случаев. Лаборатории сделали более 54000 тестов методами ПЦР и ИФА.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (731), Одесской (694), Харьковской (599), Донецкой (572) и Запорожской (509) областях.

Общее число выявленных случаев с начала пандемии в Украине приближается к 1,1 миллиону, летальных случаев - 19505.

Накануне Максим Степанов выступил против переноса или отмены жесткого карантина, который начнется в Украине 8 января. По его словам, после новогодних праздников ожидается рост заболеваемости, а бизнес уже готов ограничить свою работу.

Вчера, 6 января, под стенами Николаевской облгосадминистрации собралось около 200 человек, которые представились физическими лицами-предпринимателями, они требовали от главы облгосадминистрации Виталия Кима передать Кабмину и президенту их требование об отмене усиления карантинных ограничений с 8 января.