В селе Веселиново Николаевской области на улице Строителей перевернулся автомобиль Renault Kangoo, водителя доставили в Веселиновскую Центральную районную больницу, врачи оценивают его состояние, как тяжелое.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным обстоятельствам в Николаевской области.

Происшествие случилось ночью в четверг. На место вызова были направлены бойцы 11 государственной пожарно-спасательной части.

Спасатели, используя гидравлический инструмент, деблокировали мужчину и передали медикам скорой помощи для транспортировки в медицинское учреждение с предварительным диагнозом - открытая черепно-мозговая травма.

Ранее в Вознесенске загорелся частный дом.