В селе Веселиново Николаевской области на улице Строителей перевернулся автомобиль Renault Kangoo, водителя доставили в Веселиновскую Центральную районную больницу, врачи оценивают его состояние, как тяжелое.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным обстоятельствам в Николаевской области.
Происшествие случилось ночью в четверг. На место вызова были направлены бойцы 11 государственной пожарно-спасательной части.
Спасатели, используя гидравлический инструмент, деблокировали мужчину и передали медикам скорой помощи для транспортировки в медицинское учреждение с предварительным диагнозом - открытая черепно-мозговая травма.
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В селе Веселиново Николаевской области на улице Строителей перевернулся автомобиль Renault Kangoo, водителя доставили в Веселиновскую Центральную районную больницу, врачи оценивают его состояние, как тяжелое.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным обстоятельствам в Николаевской области.
Происшествие случилось ночью в четверг. На место вызова были направлены бойцы 11 государственной пожарно-спасательной части.
Спасатели, используя гидравлический инструмент, деблокировали мужчину и передали медикам скорой помощи для транспортировки в медицинское учреждение с предварительным диагнозом - открытая черепно-мозговая травма.
Ранее в Вознесенске загорелся частный дом.