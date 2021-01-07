Украинский бизнесмен и политик Геннадий Корбан впервые прокомментировал смерть сына Льва, назвав ее самым большим испытанием.

Об этом он в четверг, 7 января, написал на своей странице в Facebook.

— Самое большое испытание в жизни - бессмысленность происходящего в ней зла, - написал Геннадий Корбан.

Он отметил, что каждый из нас предназначен для вечности, но вечности в этом мире нет.

Геннадий Корбан поблагодарил всех за слова поддержки и попытку разделить бремя утраты.

Напомним, вечером 5 января стало известно, что сын Корбана - Лев - погиб. Он вместе с одноклассницей Юлией Васик поехали кататься на багги и пропали. Их тела нашли в транспортном средстве, перевернувшемся в реку Мокрая Сура.

Отмечалось, что подростки были пристегнуты, не смогли выбраться и утонули.