В Еланце Николаевской области 6 января в помещении станции технического обслуживания загорелся автомобиль. Пострадавших и травмированных нет.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным обстоятельствам в Николаевской области.

Причиной возгорания послужило нарушение правил пожарной безопасности при проведении электросварочных работ.

Пожарным удалось оперативно ликвидировали пожар на площади 5 квадратных метров, не допустив распространения огня на большую площадь.

Из-за плотного задымления, спасатели работали в аппаратах для защиты органов зрения и дыхания.

Ранее в Вознесенске загорелся частный дом.