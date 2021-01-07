В Еланце Николаевской области 6 января в помещении станции технического обслуживания загорелся автомобиль. Пострадавших и травмированных нет.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным обстоятельствам в Николаевской области.
Причиной возгорания послужило нарушение правил пожарной безопасности при проведении электросварочных работ.
Пожарным удалось оперативно ликвидировали пожар на площади 5 квадратных метров, не допустив распространения огня на большую площадь.
Из-за плотного задымления, спасатели работали в аппаратах для защиты органов зрения и дыхания.
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В Еланце Николаевской области 6 января в помещении станции технического обслуживания загорелся автомобиль. Пострадавших и травмированных нет.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным обстоятельствам в Николаевской области.
Причиной возгорания послужило нарушение правил пожарной безопасности при проведении электросварочных работ.
Пожарным удалось оперативно ликвидировали пожар на площади 5 квадратных метров, не допустив распространения огня на большую площадь.
Из-за плотного задымления, спасатели работали в аппаратах для защиты органов зрения и дыхания.
Ранее в Вознесенске загорелся частный дом.