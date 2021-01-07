Херсонские патрульные в Сочельник помогли быстро доставить раненого пилой мужчину в больницу, инцидент произошел в селе Шевченково Николаевской области.

Об этом сообщила Патрульная полиция Украины 7 января.

Родственники спасенного поблагодарили правоохранителей, отправив им текстовое послание.

— У автомобиля полицейских остановился Mercedes-Benz Sprinter, из которого выскочил обеспокоенный парень. «Помогите нам быстрее попасть в больницу. Мы везем туда дедушку. Он сильно поранил руку пилой, когда работал с деревом», - сказал он. Не теряя ни секунды, патрульные бросились к своему автомобилю. Через мгновение они уже мчались со включенной светозвуковой сигнализацией в направлении Николаева, а за ними ехал микроавтобус с раненым, - сказано в публикации.