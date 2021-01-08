С начала суток на Донбассе зафиксировали пять нарушений режима тишины со стороны сепаратистов.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в четверг, 7 января.
Под обстрелы попали позиции украинских военных вблизи населенных пунктов Хутор Вольный, Луганское, Попасная и Авдеевка. Подразделения Объединенных сил потерь не понесли.
Также украинские саперы разминировали более 4 гектаров прифронтовой территории и передали на уничтожение 59 взрывоопасных предметов.
— О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК были уведомлены представители ОБСЕ, - сказано в сообщении.
Напомним, что накануне на Донбассе зафиксировали пять обстрелов за сутки. Украинская сторона уведомила представителей ОБСЕ о нарушениях сепаратистов, которые пять раз нарушали перемирие на Донбассе.
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С начала суток на Донбассе зафиксировали пять нарушений режима тишины со стороны сепаратистов.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в четверг, 7 января.
Под обстрелы попали позиции украинских военных вблизи населенных пунктов Хутор Вольный, Луганское, Попасная и Авдеевка. Подразделения Объединенных сил потерь не понесли.
Также украинские саперы разминировали более 4 гектаров прифронтовой территории и передали на уничтожение 59 взрывоопасных предметов.
— О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК были уведомлены представители ОБСЕ, - сказано в сообщении.
Напомним, что накануне на Донбассе зафиксировали пять обстрелов за сутки. Украинская сторона уведомила представителей ОБСЕ о нарушениях сепаратистов, которые пять раз нарушали перемирие на Донбассе.