Президент Владимир Зеленский во время селекторного совещания с правительством назвал зимний карантин, который вводится с 8 по 24 января, смягченным и не таким жестким, как весенний локдаун.
Об этом говорится на сайте президента.
— Этот карантин смягченный и не такой жесткий, как весенний локдаун. Он также более лоялен по сравнению с мерами, которые вводятся в других странах. Однако мы сбиваем сразу волну роста количества больных после новогодних праздников и параллельно ускоряем получение качественной зарегистрированной вакцины, одобренной ВОЗ, — сказал Владимир Зеленский.
Министр здравоохранения Максим Степанов добавил, что в странах, где не действовал жесткий карантин во время рождественских и новогодних каникул, количество больных выросло в течение 14 дней. Он подчеркнул, что эпидемиологи констатируют сокращение инкубационного периода коронавируса в Украине до семи-восьми дней.
Стоит напомнить, что вчера глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким напомнил, что Николаевщина сейчас находится на первом месте в Украине по количеству заболевших на 100 тысяч населения.
— На протяжении месяца мы круглосуточно работали над понижением процента, чтобы мы могли «выскочить» в оранжевую зону. У нас получилось понизить ниже 50% загруженность коек в Николаевской области – мы развернули около тысячи коек. Это положительная динамика, у многих есть иммунитет, но мы сейчас на первом месте в Украине по количеству заболевших на 100 тысяч населения. Самый большой показатель, к сожалению, - отметил губернатор.
В среду, 6 января, под стенами Николаевской облгосадминистрации собралось около 200 человек, которые представились физическими лицами-предпринимателями, они требовали от главы облгосадминистрации Виталия Кима передать Кабмину и президенту их требование об отмене усиления карантинных ограничений с 8 января.
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Президент Владимир Зеленский во время селекторного совещания с правительством назвал зимний карантин, который вводится с 8 по 24 января, смягченным и не таким жестким, как весенний локдаун.
Об этом говорится на сайте президента.
— Этот карантин смягченный и не такой жесткий, как весенний локдаун. Он также более лоялен по сравнению с мерами, которые вводятся в других странах. Однако мы сбиваем сразу волну роста количества больных после новогодних праздников и параллельно ускоряем получение качественной зарегистрированной вакцины, одобренной ВОЗ, — сказал Владимир Зеленский.
Министр здравоохранения Максим Степанов добавил, что в странах, где не действовал жесткий карантин во время рождественских и новогодних каникул, количество больных выросло в течение 14 дней. Он подчеркнул, что эпидемиологи констатируют сокращение инкубационного периода коронавируса в Украине до семи-восьми дней.
Стоит напомнить, что вчера глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким напомнил, что Николаевщина сейчас находится на первом месте в Украине по количеству заболевших на 100 тысяч населения.
— На протяжении месяца мы круглосуточно работали над понижением процента, чтобы мы могли «выскочить» в оранжевую зону. У нас получилось понизить ниже 50% загруженность коек в Николаевской области – мы развернули около тысячи коек. Это положительная динамика, у многих есть иммунитет, но мы сейчас на первом месте в Украине по количеству заболевших на 100 тысяч населения. Самый большой показатель, к сожалению, - отметил губернатор.
В среду, 6 января, под стенами Николаевской облгосадминистрации собралось около 200 человек, которые представились физическими лицами-предпринимателями, они требовали от главы облгосадминистрации Виталия Кима передать Кабмину и президенту их требование об отмене усиления карантинных ограничений с 8 января.