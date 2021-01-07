Президент Владимир Зеленский во время селекторного совещания с правительством назвал зимний карантин, который вводится с 8 по 24 января, смягченным и не таким жестким, как весенний локдаун.

Об этом говорится на сайте президента.

— Этот карантин смягченный и не такой жесткий, как весенний локдаун. Он также более лоялен по сравнению с мерами, которые вводятся в других странах. Однако мы сбиваем сразу волну роста количества больных после новогодних праздников и параллельно ускоряем получение качественной зарегистрированной вакцины, одобренной ВОЗ, — сказал Владимир Зеленский.

Министр здравоохранения Максим Степанов добавил, что в странах, где не действовал жесткий карантин во время рождественских и новогодних каникул, количество больных выросло в течение 14 дней. Он подчеркнул, что эпидемиологи констатируют сокращение инкубационного периода коронавируса в Украине до семи-восьми дней.