Вчера, 7 января, около 20:20 в Вознесенске столкнулись автомобиль Toyota, под управлением 35-летнего местного жителя, и ВАЗ 2105, под управлением 54-летнего мужчины.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Николаевской области.

В результате аварии травмы различной степени тяжести получили 31-летний и 7-летний пассажиры ВАЗа. Водители обоих автомобилей не пострадали.

По данному факту следователи начали уголовное производство по признакам части 1 статьи 286 УК «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами». Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет.

Напомним, в Николаевской области водитель автомобиля ВАЗ-2102 насмерть сбил мужчину, который шел с велосипедом по проезжей части.