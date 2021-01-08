Вчера, 7 января, около 20:20 в Вознесенске столкнулись автомобиль Toyota, под управлением 35-летнего местного жителя, и ВАЗ 2105, под управлением 54-летнего мужчины.
Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Николаевской области.
В результате аварии травмы различной степени тяжести получили 31-летний и 7-летний пассажиры ВАЗа. Водители обоих автомобилей не пострадали.
По данному факту следователи начали уголовное производство по признакам части 1 статьи 286 УК «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами». Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет.
Напомним, в Николаевской области водитель автомобиля ВАЗ-2102 насмерть сбил мужчину, который шел с велосипедом по проезжей части.
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Вчера, 7 января, около 20:20 в Вознесенске столкнулись автомобиль Toyota, под управлением 35-летнего местного жителя, и ВАЗ 2105, под управлением 54-летнего мужчины.
Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Николаевской области.
В результате аварии травмы различной степени тяжести получили 31-летний и 7-летний пассажиры ВАЗа. Водители обоих автомобилей не пострадали.
По данному факту следователи начали уголовное производство по признакам части 1 статьи 286 УК «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами». Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет.
Напомним, в Николаевской области водитель автомобиля ВАЗ-2102 насмерть сбил мужчину, который шел с велосипедом по проезжей части.