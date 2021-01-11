В результате столкновения большегруза с колонной военных автобусов на Новорижском шоссе в Подмосковье 11 января пострадали 50 военнослужащих, еще 4 погибли.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источники в Минобороны.

По информации агентства, в военных автобусах, в которые врезался большегруз, находились солдаты срочной службы и четыре офицера.

В то же время в Минобороны РФ пояснили, что, по предварительным данным, водитель гражданского большегрузного автомобиля, следовавшего в попутном направлении, «не справился с управлением и въехал в один из автобусов ПАЗ воинской автоколонны, перевозивших личный состав».

Также в Минобороны РФ подтвердили гибель в ДТП четырех военных. Военнослужащие, получившие травмы, доставлены в лечебное учреждение.

Как сообщалось, 6 января, на выезде из Николаева в направлении Одессы в дорожно-транспортном происшествии погиб сотрудник управления патрульной полиции.