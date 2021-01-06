В среду, 6 января, на выезде из Николаева в направлении Одессы в дорожно-транспортном происшествии погиб сотрудник управления патрульной полиции старший сержант полиции Рустам Шохужаев.
Об этом сообщили в управлении патрульной полиции Николаевской области.
Патрульный ехал на собственном авто, не справился с управлением и попал в ДТП.
— К сожалению, эта поездка стала последней в его жизни. Недавно Рустаму исполнилось 27 лет. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Рустама. Скорбим вместе с вами, – сообщили в управлении патрульной полиции Николаевской области.
Рустам Шохужаев вступил в ряды патрульной полиции Николаевщины в 2015 году. Ведомство указывает, что он с честью и достоинством верно служил украинскому народу.
Издание Новости-Н уточняет, что BMW ехал по трассе, со стороны Николаева в направлении Одессы.
— Примерно в одном километре за Варваровской, напротив газовой заправки, автомобиль по неизвестным причинам резко изменил траекторию движения, слетел с дороги и врезался в дерево, - пишет СМИ.
Напомним, в Николаевской области водитель автомобиля ВАЗ-2102 насмерть сбил мужчину, который шел с велосипедом по проезжей части.
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В среду, 6 января, на выезде из Николаева в направлении Одессы в дорожно-транспортном происшествии погиб сотрудник управления патрульной полиции старший сержант полиции Рустам Шохужаев.
Об этом сообщили в управлении патрульной полиции Николаевской области.
Патрульный ехал на собственном авто, не справился с управлением и попал в ДТП.
— К сожалению, эта поездка стала последней в его жизни. Недавно Рустаму исполнилось 27 лет. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Рустама. Скорбим вместе с вами, – сообщили в управлении патрульной полиции Николаевской области.
Рустам Шохужаев вступил в ряды патрульной полиции Николаевщины в 2015 году. Ведомство указывает, что он с честью и достоинством верно служил украинскому народу.
Издание Новости-Н уточняет, что BMW ехал по трассе, со стороны Николаева в направлении Одессы.
— Примерно в одном километре за Варваровской, напротив газовой заправки, автомобиль по неизвестным причинам резко изменил траекторию движения, слетел с дороги и врезался в дерево, - пишет СМИ.
Напомним, в Николаевской области водитель автомобиля ВАЗ-2102 насмерть сбил мужчину, который шел с велосипедом по проезжей части.