Вчера, 11 января, при патрулировании города сотрудники полиции задержали вероятного разносчика наркотических веществ.

Об этом пишет Telegram канал Патрульной полиции в Николаевской области.

При дежурном обходе правоохранители обратили внимание на гражданина, который выпивал в общественном месте. Патрульные сделали замечание мужчине и заметили его нервозность во время разговора.

При поверхностном обыске горожанин попытался незаметно избавиться от полиэтиленового пакетика с измельченным веществом, похожим на наркотическое. Инспекторы задержали мужчину и вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу.

При дальнейшем обыске, 26-летнего правонарушителя выявили 67 свертков c веществом, напоминающим наркотики.

Ранее НикВести сообщали, что на выходных николаевские полицейские при обыске подозрительных лиц изъяли вещества, сходные с наркотическими.