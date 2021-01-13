12 января, при блокировании движения по трассе Харьков-Симферополь возле села Матвеевка случился конфликт между местными жителями и сотрудником Укрпочты.

Об этом пишет Акцент.

Автомобиль Укрпочты с инкассаторами направился к выезду из Матвеевки по трассе Харьков-Симферополь. Жители, блокирующие передвижение транспорта по трассе, отказались пропускать машину. После краткой перепалки водитель Укрпочты достал пистолет и направил в сторону местных жителей с требованием освободить проезд.

Через некоторое время из автомобиля вышел сотрудник Укрпочты, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, в чем он признался окружающим людям. Общение протестующих с напарником водителя не задалось, водитель автомобиля Укрпочты попытался уехать в обратную сторону, но его остановили прибывшие сотрудники полиции для дальнейшего разбирательства.

Напомним, в полиции открыли уголовное дело из-за препятствования законной хозяйственной деятельности одного из предприятий, находящихся на территории Нефтебазы в Николаеве.