В среду началось рассмотрение одного из крупнейших судебных дел над мафиозным кланом.

Об этом пишет Reuters.

320 членов мафиозного клана и их сообщников предстали перед итальянским правосудием по целому ряду обвинений, в том числе вымогательство и незаконный оборот наркотиков.

Под судебное разбирательство попал клан «Ндрангета», который прокуратура Италии считает самой могущественной преступной группировкой в стране, более опасной, чем известная мафиозная организация «Коза Ностра» из Сицилии.

Обвиняемых поместили за металлические заграждения, рядом с ними разместили десятки столов для сотен адвокатов, прокуроров, журналистов и свободных зрителей.

Многие обвиняемые – члены мафии, которые работали в правовом поле, - юристы, бухгалтеры, бизнесмены, подкупленные местные политики и полицейские. Главный прокурор процесса Николо Граттери заявил, что они охотно помогали клану «Ндрангета» в построении криминальной империи.

— За последние два года мы стали свидетелями всплеска судебных исков со стороны угнетенных предпринимателей и граждан, жертв ростовщичества, людей, которые в течении многих лет жили под угрозой похищения или смерти, - заявил Николо Граттери на процессе.

Для подтверждения значительных обвинений суд выслушает 913 свидетелей и использует в качестве доказательств 24 тысячи прослушанных разговоров членов мафии. Главный прокурор заявил, что ожидает, что судебный процесс займет год, а суд будет заседать по шесть дней в неделю.

В последний раз Италия судила сотни членов мафии в 1986 году в Палермо по делу «Коза Ностра», которое стало поворотным и положило началу резкому упадку группировки.

— Впереди еще долгий путь, но мы не можем сдаваться, потому что тысячи людей верят в нас. Мы не можем их подвести, - рассказал журналистам главный прокурор.

Напомним, испанская полиция совместно с Европолом задержала 23 человека по подозрению в отмывании денег, связанных с российскими преступными группировками.