Контрразведка СБУ обнаружила бывшего участника незаконных военных формирований ЛНР, он воевал против украинских военных в 2014 году.

Об этом пишет пресс-служба Службы безопасности Украины.

По информации следствия, с началом военной агрессии Российской Федерации местный житель Луганска принял решение вступить в так званый «Третий Станично-Луганский батальон ВДВ ДШБ», а позже подозреваемый воевал в составе «противотанковой батареи 2-й отдельной мотострелковой бригады ЛНР».

На данный момент злоумышленнику предъявлены подозрение по части 2 статьи 260 УК. Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит лишение свободы до 8 лет.

Напомним, во вторник, 5 января, суд Видземского предместья Риги начал рассмотрение уголовного дела гражданина Латвии Ивара Келли. Наемник обвиняется в участии в боевых действиях на востоке Украины.