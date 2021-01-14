Следователи Южноукраинского отделения полиции проверяют информацию о причастности полицейского к избиению местного жителя.

Об этом сообщается на странице полиции Николаевской области в Facebook.

Известно, что 7 января в Южноукраинское отделение полиции доставили троих пьяных участников драки, среди которых был и потерпевший. После оформления материалов по факту нанесения ему побоев все трое участников конфликта были отпущены. Позже, 11 января, один из них, 41-летний местный житель также с телесными повреждениями обратился за помощью в больницу и заявил, что их ему нанес полицейский.

В настоящее время сотрудники полиции, которые на тот момент были в составе следственно-оперативной группы, старший следователь и оперуполномоченный, отстранены от исполнения своих обязанностей. Руководства Главного управления Национальной полиции и Южноукраинского отделения полиции проводят расследование. Пострадавшему провели операцию, сейчас он находится в больнице.

Напомним, что 9 декабря полицейские охраны задержали грабителей, которые ворвались в частный дом в Центральном районе Николаева, избили хозяина и забрали технику.