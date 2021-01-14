Патрульные пограничники из пункта пропуска «Дякове» при обходе границы обнаружили неизвестную женщину.

Об этом сообщает сайт Госпогранслужбы.

Женщина не смогла объяснить каким образом она попала в Украину, не было при ней и документов. Единственное, что заявила женщина – свою принадлежность к румынскому гражданству и желание вернуться домой.

Сотрудники пограничной службы доставили замерзшую румынку в подразделение, где она смогла согреться и выпить горячего чаю.

Украинские правоохранители уже договорились с румынскими пограничниками о времени и месте, где гражданку Румынии вернут на родную землю.

Напомним, возле города Константиновка пограничники совместно с сотрудниками СБУ и ГФС остановили грузовик без документов с сотнями емкостей, наполненными спиртом.