Патрульные пограничники из пункта пропуска «Дякове» при обходе границы обнаружили неизвестную женщину.
Об этом сообщает сайт Госпогранслужбы.
Женщина не смогла объяснить каким образом она попала в Украину, не было при ней и документов. Единственное, что заявила женщина – свою принадлежность к румынскому гражданству и желание вернуться домой.
Сотрудники пограничной службы доставили замерзшую румынку в подразделение, где она смогла согреться и выпить горячего чаю.
Украинские правоохранители уже договорились с румынскими пограничниками о времени и месте, где гражданку Румынии вернут на родную землю.
Напомним, возле города Константиновка пограничники совместно с сотрудниками СБУ и ГФС остановили грузовик без документов с сотнями емкостей, наполненными спиртом.
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Ценности рынка абстрактны, а цены газ конкретны – почем будет согреться нынешней зимой?Александр Жолобецкий
Патрульные пограничники из пункта пропуска «Дякове» при обходе границы обнаружили неизвестную женщину.
Об этом сообщает сайт Госпогранслужбы.
Женщина не смогла объяснить каким образом она попала в Украину, не было при ней и документов. Единственное, что заявила женщина – свою принадлежность к румынскому гражданству и желание вернуться домой.
Сотрудники пограничной службы доставили замерзшую румынку в подразделение, где она смогла согреться и выпить горячего чаю.
Украинские правоохранители уже договорились с румынскими пограничниками о времени и месте, где гражданку Румынии вернут на родную землю.
Напомним, возле города Константиновка пограничники совместно с сотрудниками СБУ и ГФС остановили грузовик без документов с сотнями емкостей, наполненными спиртом.