В Украине за прошлые сутки, 14 января, коронавирусное заболевание обнаружили у 8 199 человек. Также 10 328 пациентов выздоровели, а 166 умерли от осложнений. В больницы попали 2 152 человека.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
С начала пандемии в Украине подтвердили 1 146 963 случая инфицирования. Из них 847 391 пациент выздоровел и 20 542 умерли от осложнений коронавирусной болезни.
Лаборатории в сутки осуществили 49 596 исследований: 30 225 — методом ПЦР и 19 371 — методом ИФА. С марта 2020 года у нас провели 5 905 076 ПЦР-тестирований.
Больше всего новых подтвержденных случаев в Киеве (896), Донецкой (443), Запорожской (629), Львовской (525) и Николаевской (489) областях.
Напомним, с начала пандемии коронавирусной инфекции в мире умерли уже более 2 миллионов человек.
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Ценности рынка абстрактны, а цены газ конкретны – почем будет согреться нынешней зимой?Александр Жолобецкий
В Украине за прошлые сутки, 14 января, коронавирусное заболевание обнаружили у 8 199 человек. Также 10 328 пациентов выздоровели, а 166 умерли от осложнений. В больницы попали 2 152 человека.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
С начала пандемии в Украине подтвердили 1 146 963 случая инфицирования. Из них 847 391 пациент выздоровел и 20 542 умерли от осложнений коронавирусной болезни.
Лаборатории в сутки осуществили 49 596 исследований: 30 225 — методом ПЦР и 19 371 — методом ИФА. С марта 2020 года у нас провели 5 905 076 ПЦР-тестирований.
Больше всего новых подтвержденных случаев в Киеве (896), Донецкой (443), Запорожской (629), Львовской (525) и Николаевской (489) областях.
Напомним, с начала пандемии коронавирусной инфекции в мире умерли уже более 2 миллионов человек.