Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

С начала пандемии в Украине подтвердили 1 146 963 случая инфицирования. Из них 847 391 пациент выздоровел и 20 542 умерли от осложнений коронавирусной болезни.

Лаборатории в сутки осуществили 49 596 исследований: 30 225 — методом и 19 371 — методом . С марта 2020 года у нас провели 5 905 076 ПЦР-тестирований.

Больше всего новых подтвержденных случаев в Киеве (896), Донецкой (443), Запорожской (629), Львовской (525) и Николаевской (489) областях.

Напомним, с начала пандемии коронавирусной инфекции в мире умерли уже более 2 миллионов человек.