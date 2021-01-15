С начала пандемии коронавирусной инфекции в мире умерли уже более 2 миллионов человек.

Об этом свидетельствуют данные портала Worldometer.

По состоянию на 02:00 по киевскому времени в мире выявлено 93 459 085 случаев инфицирования коронавирусом.

Отмечается, что вследствие заболевания умерли 2 млн 470 пациентов. В то же время вылечились 66 754 882 человек.

Как сообщалось, канцлер Германии Ангела Меркель требует «очень быстрых действий» для противодействия распространению мутаций COVID-19. В четверг она провела встречу высокопоставленных чиновников своей партии ХДС.

Власти Франции объявили о введении на территории страны комендантского часа с 16 января