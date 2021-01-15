Канцлер Германии Ангела Меркель требует «очень быстрых действий» для противодействия распространению мутаций COVID-19. В четверг она провела встречу высокопоставленных чиновников своей партии ХДС.

Об этом пишет Reuters.

Ангела Меркель сказала высокопоставленным официальным лицам христианских демократов, что она хотела бы провести встречу с региональными лидерами 25 января. Она отметила необходимость обсудить более жесткие меры в связи с коронавирусом.

— Вирус можно остановить только с помощью дополнительных усилий, — цитируют ее участники встречи.

Хотя общее количество смертей на душу населения в Германии с начала пандемии остается намного ниже, чем в Соединенных Штатах, ежедневная смертность на душу населения с середины декабря часто превышает уровень США. Ежедневное число погибших в Германии в настоящее время составляет около 15 смертей на миллион человек по сравнению с 13 смертельными случаями в США на миллион.

Напомним, власти Франции объявили о введении на территории страны комендантского часа с 16 января