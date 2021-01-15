Сегодня, 15 января, в Корабельном районе Николаева загорелся гараж, в котором был автомобиль.

Об этом сообщается на сайте Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.

Сообщение о пожаре на улице Литовченко поступило в Службу спасения в 9:30. По вызову прибыли два отделения 5-й и второе отделение 4-й государственных пожарно-спасательных частей, дежурная смена оперативно-координационного центра Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. Пожарные выяснили, что в гараже находится автомобиль ГАЗ 322132. В 10:00 огонь на площади 30 м2 ликвидировали, причина пожара устанавливается.

Всего от ГСЧС для тушения привлекалось 15 человек и 4 единицы техники.

Напомним, что 13 января в селе Софиевка Новобугского района горел автомобиль ВАЗ 2108.