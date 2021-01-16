Депутат Николаевского областного совета от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Татьяна Деменко заявила, что до сих пор не во всех объектах социальной сферы Еланецкого поселкового совета восстановили подачу отопления и газоснабжения.

Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook.

По словам депутата, 14 января состоялась внеочередная сессия Еланцекого поселкового совета на которой депутаты от партии «ОПЗЖ» потребовали признать работу главы неудовлетворительной и лишить ее премии за январь. Однако, данное предложение не было поддержано другими депутатами поселкового совета.

— Предложения депутатов поселкового совета, членов фракции ОПЗЖ о признании халатной бездеятельности председателя поселкового совета Любови Баденко, из-за отключения всех объектов социальной сфера от газоснабжения в зимний период более чем на 10 дней, лишения ее премиальных выплат за январь месяц (а это около 40 тысяч гривен), осуществление ремонтных работ на системах отопления в случае их повреждения за счет фонда оплаты труда руководства Еланецкой поселкового совета — не были поддержаны большинством депутатов поселкового совета. А жаль! Хотелось, чтобы руководство поселкового совета, особенно глава Любовь Баденко, почувствовали глубину ответственности за такие важные вопросы, — пишет Татьяна Демченко.

Депутат также отметила, что на момент проведения сессии в Еланце не все детсады начали работать, в школах имеет место «жесткая» экономия газа при значительном снижении температуры воздуха, а также не возобновлено газоснабжение районной библиотеки и музыкальной школы. При этом, как отмечает Татьяна Демченко, депутаты только приняли эту «информацию к сведению».

Ранее сообщалось, что в Николаевской области десятки учебных заведений, а также других бюджетных объектов остались без отопления. Такая ситуация наблюдается в некоторых новосозданных громадах и ОТГ, к которым в конце 2020 года присоединились новые сельсоветы.

5 января депутат областного совета от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Татьяна Демченко обратилась к главе обгосадминистрации Виталию Киму из-за отключения почти всех объектов соцсферы Еланецкого поселкового совета от отопления.