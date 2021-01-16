Депутат Полтавского горсовета Эдуард Волков подозревает в причастности к поджогу автомобиля своей жены мэра Полтавы Александра Мамая.

Об этом Волков написал на своей странице в Facebook.

Депутат сообщил, что в пятницу около 18:20 возле рынка Станиславского сожгли автомобиль, на котором он передвигается и который принадлежит его жене.

— Данный факт связываю исключительно с политической деятельностью и позицией в Полтавском городском совете. Подозрение одно — организатор Александр Мамай (мэр Полтавы – прим). У нас долгая история политической борьбы, — заявил Эдуард Волков.

Вместе с тем, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Полтавской области сообщает, что 15 января в 18:25 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в автомобиле на улице Станиславского. Спасатели локализовали пожар в 18:38, ликвидировали в 18:50.

Огнем уничтожены горючие элементы отсека двигателя, повреждено лакокрасочное покрытие. Причина пожара устанавливается. Травмированных и погибших в результате происшествия нет.

Напомним, на Николаевщине из-за короткого замыкания загорелся автомобиль.