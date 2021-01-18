В Одессе на улице Посмитного 10/12 горит трехэтажный дом, в котором находится гостиница, известно об одном погибшем и двух пострадавших.

Как пишет «Думская», постоялец отеля Влад рассказал, что услышал, как загорелась проводка на втором этаже, успел схватить документы и выбежать из здания. По его словам, в отеле жило много иностранцев.

Еще один постоялец отеля по имени Сергей сообщил, что буквально в субботу в гостинице чинили проводку. До этого периодически были проблемы со светом.

На место пожара прибыли вице-мэр Михаил Кучук, который руководит городом, пока мэр Геннадий Труханов в отпуске, и глава Приморской райадминистрации Марат Королев. Они решают, куда расселить погорельцев.

Госслужба по чрезвычайным ситуациям сообщает, что в 20:30 в Приморском районе Одессы по ул. Посмитного 10/12 произошло возгорание третьего этажа и крыши трехэтажного жилого дома. Дом на один подъезд, 12 квартир.

В 22:05 пожар локализован на площади 1,2 тысячи м2.

По состоянию на 23:00 в результате пожара погиб 1 человек и пострадало 2 человека, которые госпитализированы в больницу.

Напомним, в ночь на 17 августа в Одессе произошел пожар в гостинице «Токио Стар», погибли 8 человек, еще 10 пострадали.