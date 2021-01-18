Пожар в Одессе квалифицировали как нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности. Возгорания продолжается в гостиничном комплексе на улице Посмитного.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Одессы.

Отмечается, что в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по части 2 статьи 270 Уголовного кодекса Украины (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности).

Кроме этого, количество жертв пожара в отеле в Одессе, который продолжают тушить спасатели, возросло. Уже известно о двух погибших.

Напомним, что в Одессе на улице Посмитного 10/12 горит трехэтажный дом, в котором находится гостиница, известно об одном погибшем и двух пострадавших.