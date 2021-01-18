На юго-западе Франции в коммуне Лимож неизвестные подожгли 23-метровую вышку оператора Orange, в результате чего 1,5 миллиона пользователей лишились мобильной связи и телевидения.

Как сообщает Le Figaro, за поджогом стоят противники 5G-технологии, которые верят в теории заговора о распространении коронавируса.

Поджог произошел 11 января. На борьбу с огнем отправили несколько бригад пожарных, а после специалистам пришлось несколько дней устанавливать масштабы причиненного вреда. По их оценкам, на устранение последствий уйдет много времени и средств.

Как сообщает издание Le Populaire du Centre, после поджога в редакцию пришло письмо «Комитета за отмену 5G». Группа неизвестных из этой организации взяла на себя ответственность за пожар и заявила, что будет воевать против 5G всеми доступными способами.

Напомним, что связь стандарта 5G запустили на Эвересте — высочайшей горе мира.