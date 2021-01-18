За прошлые сутки на Николаевщина Служба спасения тушила возгорание в двух машинах.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациями в Николаевской области.

Первое сообщение о возгорании поступило в спасательную службу 17 января в 10:37. На место происшествия выехало дежурное подразделение, горел гараж на улице Присенко в селе Степовое Николаевского района. К 11:36 локализировали очаг возгорания, через 25 минут потушили. Вероятной причиной воспламенения автомобиля в гараже стало замыкание электросети.

Другое происшествие слушилось на улице Героев Врадиевки в поселении Врадиевка. Пожарные получили информацию о горящем автомобиле Volkswagen Touran. В 13:23 дежурное подразделение спасателей уже было на месте, за 2 минуты удалось локализировать очаг возгорания, еще через 5 минут пожар потушили, автомобиль спасли от полного уничтожения.

Ранее Никвести писали, что 13 января в 18:29 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре автомобиля ВАЗ 2108 в селе Софиевка Новобугского района