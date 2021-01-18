За прошедшие сутки, в Николаевской области, спасатели потушили два пожара в частном секторе.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Первый случай воспламенения произошел по улице Верхняя в поселке Кривое Озеро. Загорелась хозяйственная постройка, информация о пожаре поступила в Службу спасения 17 января в 09:42. По вызову направили пожарных дежурного отделения, к 09:49 очаг возгорания удалось локализировать, еще через 11 минут потушить окончательно. Благодаря слаженным действиям спасателей постройку удалось спасти от полного разрушения, причиной пожара стало нарушение правил безопасности при эксплуатации печей.

Второй вызов сообщил спасателям о пожаре на территории садового товарищества «Корабел» по улице Безымянная в Николаеве, горел жилой дом. По сигналу направилось подразделение спасателей, к 21:03 очаг воспламенения удалось локализировать, а через сорок минут при задействовании спецтехники потушить. На данный момент причина возгорания устанавливается.

Ранее НикВести сообщали, что в результате пожара без крыши над головой остались несколько тысяч людей, пострадали и постройки благотворительных организаций.