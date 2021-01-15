В результате пожара без крыши над головой остались несколько тысяч людей, пострадали и постройки благотворительных организаций.

Об этом пишет CNN.

По информации издания, огонь разрушил 550 приютов, в которых проживали 3,5 тысячи человек. От лагеря для беженцев, который стоял десятилетиями, мало что осталось, кроме опаленых бетонных блоков и стволов нескольких дереьев. Информационное агентство Reuters сообщает, что люди пытались найти спасения от пламени любой ценой, поэтому бросали все имущество.

— Все плачут. Они потеряли все свое имущество. Они потеряли все, полностью сгорели вещи, - заявил информационному агентству беженец Мухаммед Аракани.

ООН выпустила заявление, в котором пообещала, что предоставит пострадавшим убежище, материалы для новых построек, горячее питание и медицинскую помощь. Беженцы опасаются насильственного выселения, поскольку Бангладеш перемещает сотни беженцев рохинджа на отдаленный остров. Отто ван Манен, региональный директор организации «Спасите детей»‎ в Бангладеш охарактеризовал произошедшее как еще один разрушительный удар для народа рохинджа, который страдал годами.

— Эксперты по безопасности связываются с властями для расследования причин пожара, - заявляет Reuters.

CNN уточняет, что более миллиона рохинджа живут в лагерях на материке на юге Бангладеш, подавляющее большинство из них бежало из Мьянмы в 2017 году из-за геноцида, развязанного властями Мьянмы против народности рохинджа.

Ранее НикВести писали, что здание в Риме, принадлежащее монастырю, будет использоваться в качестве центра приема до 60 просителей убежища, сообщил в понедельник капеллан, ответственный за благотворительную деятельность Ватикана.