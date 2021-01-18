Черниговские полицейские установили личность злоумышленника, обманом завладевшего имущество шестерых жителей Чернигова.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Николаевской области.

С 7 января правоохранительные органы начали получать сообщения о совершении мошенничества, во всех, шести случах, схема преступления была идентичной. Неизвестный звонил пожилым людям и просил предоставить значительную сумму на спасение ближайшего родственника.

— Обычно жертвами аферы становились люди преклонного возраста. Проанализировав характер и специфику совершения преступлений, мы поняли, что в городе орудует один и тот же преступник, - заявил руководитель Черниговской полиции Олег Калита.

Следователи установили, что аферист выудил на «лечение родственников» 70 тысяч гривен и 1000 долларов США у двух пожилых жителей Чернигова. Еще двое пенсионеров отдали преступнику сбережения для «спасения внуков от тюрьмы». У одной пожилой горожанки мошенник выудил 30 тысяч гривен, вторая потеряла 1,5 тысячи евро и 26 тысяч гривен.

17 января, в ходе следственной работы, сотрудники полиции установили личность правонарушителя, причастного к серии преступлений. Аферисту предъявили подозрение по статье 190 УК. Если его вина будет доказана, ему грозит лишение свободы до 5 лет.

Ранее НикВести писали, что в столице Нидерландов Амстердаме накануне прошла антиправительственная акция протеста, на которую вышли до двух тысяч человек.