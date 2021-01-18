В Черноморском порту Одесской области пограничники задержали беженцев из Сирии, пытавшихся нелегальным путем пересечь границу Украину.

Об этом сообщают на сайте Государственной приграничной службы.

Патруль пограничников услышал подозрительные звуки из автоприцепа, который доставил теплоход из Турции. С наступлением темноты, разрезав тент, из убежища выскочили неизвестные лица. Они попытались убежать с пункта пропуска, однако правоохранители оперативно задержали беглецов, не имевших при себе документов, удостоверяющих личность.

По словам задержанных, они все являются гражданами Сирии и планировали нелегально переправиться в Европу. Беженцы признали, что заплатили 7 тысяч евро за возможность попасть в автоприцеп в Стамбуле.

По факту обнаружения нелегального пересечения границы открыто уголовное производство по статье № 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу) Уголовного Кодекса Украины.

Напомним, в Николаеве на иностранном судне пограничники обнаружили нелегальных мигрантов. Об этом сообщили в пресс-службе Херсонского погранотряда Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.