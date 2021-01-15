В Николаеве на иностранном судне пограничники обнаружили нелегальных мигрантов. Об этом сообщили в пресс-службе Херсонского погранотряда Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

Прошлой ночью военнослужащие Херсонского отряда во время оформления иностранного судна, прибывшего из Гвинеи в пункт пропуска «Днепро-Бугский МТП», обнаружили двух нелегальных мигрантов без документов.

«По их словам, они являются гражданами Гвинеи и в поисках лучшей жизни направлялись в страны Европы», - сообщили в ведомстве.

Во время опроса капитана судна, гражданина Турции, пограничники выяснили, что нелегальные мигранты вероятно незаконно попали на судно в порту Конакри (Гвинея).

Капитана судна пограничники привлекли к административной ответственности по сати 1 статьи 206-1 КУоАП «Незаконная перевозка иностранцев и лиц без гражданства по территории Украины» и запретили ему посещать территорию Украины сроком на 3 года, а нелегальные мигранты остались на судне под охраной.

Ранее сообщалось, что мужчина пытался прорваться в Крым и разбил свой автомобиль.