В ночь с 16 на 17 января неизвестная женщина оборвала ветки на ёлке возле еще не открывшегося ресторана «Чичилаки» в центре Николаева.

Об этом в Instagram сообщил владелец заведения, экс-депутат горсовета Вячеслав Апанасенко.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как в 23:07 16 января на улице Лягина женщина в тапочках подходит к ёлке, обрывает ветки и уносит их с собой.

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«Давайте сделаем известной эту недалекую женщину! Пишите в личку, может кто видел или знает эту хероиню, 16.01.21 в 23.07 в тапочках совершила этот акт вандализма», — написал Вячеслав Апанасенко.

В другом посте он также пообещал вознаграждение в 5 тысяч гривен за информацию о вандале.

Ранее сообщалось, что в Корабельном районе Николаева в парке «Дружба» неизвестные выкопали 15 лип, которые волонтеры высадили 2 декабря в рамках акции «Миллион деревьев за 24 часа».