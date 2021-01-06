В Корабельном районе Николаева в парке «Дружба» неизвестные выкопали 15 лип, которые волонтеры высадили 2 декабря в рамках акции «Миллион деревьев за 24 часа».

Об этом в Facebook сообщили организаторы высадки липовых саженцев Роман Буров и Олег Дорош.

— У нас печальная новость, общество. Помните те 300 лип, которые мы высаживали в рамках акции «Миллион деревьев за 24 часа» в дендропарке «Дружба». Так вот, некоторые нелюди, назовем их так толерантно, понемногу уничтожают деревца. Часть разворована, часть просто варварски вырвана, часть сломана. Словом, масштабов трагедии пока не знаю, надо выезжать на место, - указал Олег Дорош.

Позднее Роман Буров опубликовал видео с места кражи саженцев и пообещал, что волонтеры снова озеленят эту территорию. При этом он не исключает, что липы украли дачники.

— Думаю, что деревья выкопали дачники, они их посадят. Дерево свою функцию будет выполнять для нашей планеты. Мы на их место насадим новые, будем продолжать посадку. Может, сделаем какую-то табличку, что если хотите и себе посадить дерево, то напишите, мы вам его привезем бесплатно, - прокомментировал Роман Буров.

Ранее волонтеры и николаевские военнослужащие организовали флешмоб по высадке деревьев.