В понедельник, 18 января, в России на горнолыжную трассу в районе Домбая в Карачаево-Черкессии сошла лавина. Спасатели сообщили, что под снежным завалом могут быть от 4 до 12 человек.

Об этом сообщает ТАСС.

По предварительным данным, под лавину попали два вагончика — пункта проката горнолыжного снаряжения, а также повреждено кафе. Также оперативные службы сообщили, что предварительно пострадали четыре человека. Сейчас проводятся обследование тела лавины, работают спасатели.

«По предварительной информации, лавина сошла с 5-й по 4-ю очередь (канатно-кресельной дороги) на курорте, четыре человека пострадали. Длина лавины — 300 м», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сход лавины мог быть принудительным.

Напомним, в декабре по меньшей мере 12 альпинистов погибли в результате снежной бури в горах к северу от столицы Ирана — Тегерана.