Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По информации следствия, кокаин был спрятан в закрытой консервной банке с овощным супом. Правоохранители задержали мужчину и начали досудебное расследование.

Иностранцу сообщили о подозрении по части 2 статье 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств) Уголовного кодекса.

Сейчас правоохранители решают вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Ему грозит от 8 до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в морском порту «Южный» в контейнере с бананами обнаружили кокаина на 4 миллиона долларов.