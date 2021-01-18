В Международном аэропорту «Борисполь» среди личных вещей иностранца обнаружили полкило кокаина. Ориентировочная стоимость наркотиков составляет 2,1 миллиона гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.
По информации следствия, кокаин был спрятан в закрытой консервной банке с овощным супом. Правоохранители задержали мужчину и начали досудебное расследование.
Иностранцу сообщили о подозрении по части 2 статье 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств) Уголовного кодекса.
Сейчас правоохранители решают вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Ему грозит от 8 до 10 лет лишения свободы.
Напомним, в морском порту «Южный» в контейнере с бананами обнаружили кокаина на 4 миллиона долларов.
В Международном аэропорту «Борисполь» среди личных вещей иностранца обнаружили полкило кокаина. Ориентировочная стоимость наркотиков составляет 2,1 миллиона гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.
По информации следствия, кокаин был спрятан в закрытой консервной банке с овощным супом. Правоохранители задержали мужчину и начали досудебное расследование.
Иностранцу сообщили о подозрении по части 2 статье 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств) Уголовного кодекса.
Сейчас правоохранители решают вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Ему грозит от 8 до 10 лет лишения свободы.
Напомним, в морском порту «Южный» в контейнере с бананами обнаружили кокаина на 4 миллиона долларов.